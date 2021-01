Tukao ga bejzbol palicom, pa mu polomio lakat leve ruke

Nova pre 1 sat | Autor:S. J. Autor:S. J.

Policija u Boru lišila je slobode V.S. (28) iz tog mesta zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Sumnja se da je V.S. kada je došao u dvorište porodične kuće kod muškarca S.D. (21) iz okoline Bora, istog i fizički napao. V.S. se sumnjiči da mu je tom prilikom zadao više udaraca bejzbol palicomi polomio mu lakat leve ruke. Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.