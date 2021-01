Fejsbuk zaključava Trampove profile na neodređeno vreme

RTS pre 25 minuta

Vlasnik Fejsbuka Mark Zakerberg rekao je da je produžio blokadu na profile Donalda Trampa na Fejsbuku i Instagramu na neodređeno vreme, a najmanje do 20. januara, zbog događaja na Kapitol hilu koji pokazuju da, kako kaže, predsednik preostalo vreme na funkciji namerava da iskoristi da potkopa mirnu i zakonitu primopredaju vlasti, prenosi AP.

"Verujemo da su rizici od dozvole predsedniku da i dalje koristi našu uslugu tokom perioda primopredaje predsedničkih ovlašćenja jednostavno preveliki", ocenio je Zakerberg u poruci na svom zvaničnom nalogu. On je rekao da je ljude u SAD i širom sveta sa pravom uznemirilo to što je Tramp svoje profile odlučio da iskoristi da opravda postupke svojih pristalica u zgradi Kapitola, a ne da ih osudi. Zakerberg je podsetio da se te izjave juče uklonjene, s obzirom na to