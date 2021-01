Smanjen broj pacijenata, ali bolnice i dalje pune

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Direktor Kliničkog centra Srbije (KCS) Milika Ašanin izjavio je danas da je ta ustanova od početka godine zbrinula više od 1.700 pacijenata u kovid i nekovid sistemu.

On je za RTS rekao da postoji trend smanjenja broja pacijenata, ali da to ne sme da zavara, jer su bolnice i dalje pune. Na pitanje očekuje li da brojevi rastu nakon praznika, Ašanin je rekao da ako je išta naučeno u toku ove epidemije, to je da se bude jako oprezan s bilo kakvim prognozama. "Moramo sačekati kako će nam proći ovi praznici. Bili su novogodišnji, božićni praznici, videćemo u narednih deset dana do dve nedelje da li ćemo imati neko povećanje i kako