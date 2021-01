Šta piše u Planu vakcinacije protiv kovida 19?

Danas pre 3 sata | Piše: Milica Radenković

Predviđena vakcinacija oko 1,3 miliona građana do kraja 2021. Plan za imunizaciju stanovništva protiv kovida 19 predviđa da do kraja 2021. godine 20 odsto stanovništva (oko 1,3 miliona građana) dobije vakcinu, kroz više faza koje bi obuhvatile najprioritetnije grupe – i to redom koji počinje sa zdravstvenim radnicima i najstarijim građanima, a potom se proširuje na osobe koje boluju od hroničnih bolesti te zaposlene u ustanovama važnim za funkcionisanje društva, kao što su policija, pravosuđe, deo prosvete.

Da bi se vakcinisao ovaj broj građana biće potrebno oko 2,6 miliona doza vakcina. U trećoj fazi, kojoj bi se pristupilo tek kada se vakcinišu građani iz najprioritetnijih grupa, i koja bi obuhvatila do 50 odsto populacije, na vakcinu bi mogli da računaju oni koji žive u kolektivnim smeštajima poput migranata i zatvorenika, kao i građani koji žive u ekstremnom siromaštvu u nehigijenskim uslovima. Prema planu koji je objavljen na sajtu Instituta za javno zdravlje