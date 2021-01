Danas oblačno i hladnije uz formiranje snežnog pokrivača

Nova pre 2 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će ujutru biti oblačno i hladnije, na jugu mestimično sa kišom i snegom, dok će uveče sneg padati i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeoroloki zavod.

U nižim predelima će se formirati dok će se na planinama povećati već postojeći snežni pokrivač. Duvaće slab i umeren, severni, severoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do jedan, a najviša dnevna od jedan do pet stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i suvo, malo hladnije. Duvaće slab i umeren, severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus dva do nula, a najviša dnevna oko tri stepena.