Od početka korone zaraženo 344 mališana: Jednom detetu uzrasta do pet godina potvrđena infekcija u protekla 24 časa

Blic pre 40 minuta

Jednom detetu u Republici Srpskoj, uzrasta do pet godina, potvrđen je virus korona u protekla 24 časa, pokazuju podaci Instituta za javno zdravstvo.

Do sada je u toj uzraznoj grupi zaraženo 344 mališana, dok je u uzrasnoj dobi od šest do 14 godina virus potvrđen kod 972 dece, prenosi Srpskainfo. Korona virus do sada je najviše pogodio starosnu grupu od 30 do 49 godina, gde je potvrđeno ukupno 13.654, 28 u posljednja 24 časa. Kada je reč o mlađoj populaciji, virusom korona do sada je zaraženo 1.273 u uzrastu od 15 do 19 godina, a 4.111 u dobi od 20 do 29 godina, deset u poslednja 24 časa. Kod starosne grupe od