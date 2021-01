Prava zima i u gradovima, sneg prestaje u ponedeljak

RTS pre 1 sat

Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je na snežne padavine u Srbiji, a na jugu zemlje i na ledenu kišu.

U planinskim predelima visina snežnog pokrivača povećaće se za 20 do 40 centimetra, naročito na jugozapadu Srbije, kao i u oblasti Homolja na istoku zemlje. U nižim predelima dalje očekuje se da će visina snega biti veća za 10 do 25 centimetra. Slabljenje padavina očekuje se sutra pre podne i sredinom dana kada će biti oblačno i hladno vreme. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od -2 do 0 stepeni, a najviša od -1 do tri stepena