Evo gde je bio epicentar zemljotresa: Treslo se u više delova Beograda

U POJEDINIM delovima Beograda večeras se osetio szemljotres.

Potres se osetio na Miljakovcu i u još nekim delovima grada. Epicentar zemljotresa ponovo je bio u Hrvatskoj, 60 kilometara od Zagreba, kako je obavestio Seizmološki zavod Srbije. Felt #earthquake ( #potres) M4.5 strikes 60 km SE of Zagreb - Centar ( #Croatia) 5 min ago. Please report to: https://t.co/UM5BFjYynZ pic.twitter.com/D1eSyV0XWt — EMSC (@LastQuake) January 9, 2021 Prema EMSC-u, magnituda je bila 4.5. Epicentar je bio 13 kilometara od Siska, u okolini