Grci na plažama na 28 stepeni, niko ne haje za mere

Vruć talas s temperaturom od čak 28 stepeni Celzijusa poslao je danas Grke masovno na plaže i u parkove, bez obzira na "mere zatvaranja" zbog epidemije koronavirusa.

Vruć vetar iz Afrike je uz neuobičajenu toplotu doneo i mnogo prašine. Očekuje se da će temperatura u Grčkoj biti visoka do srede. Po Atinskoj nacionalnoj opservatoriji, temperatura u Hanji, na južnom ostrvu Kritu, oko podneva je dostigla 28,3 stepena, što je jedna od najviših januarskih temperatura za pedeset godina. Unusually hot #January in #Greece led a lot of people to the #beaches. Today’s temperature in #Chalkida reached 23 degrees.