Obilan sneg sutra u Srbiji, najviša dnevna do tri stepena

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZS) je izdao upozorenje da će danas obilan sneg padati u Srbiji.

U planinskim predelima očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača za 20 do 40 centimetara, naročito na jugozapadu Srbije, kao i na istoku, u oblasti Homolja. U nižim predelima se očekuje dalje povećanje visine snega za 10 do 25 centimetara, lokalno i više, osim Vojvodine, gde se očekuje od pet do 10 santimetara snega, i krajnjeg juga Srbije, gde će uz sneg padati i kiša, koja će se lokalno lediti na tlu. Slabljenje padavina očekuje se danas pre podne i sredinom