Obilne snežne padavine u Srbiji, prava zima i sledeće nedelje

U Srbiji se danas očekuju snežne padavine i najniža temperatura od -2 do 0, a najviša od -1 do 3 stepena.

Danas u Srbiji oblačno i hladno. Ujutro u većem delu zemlje obilan sneg, a na jugu Srbije mešovite padavine: sneg i kiša, koja će se lokalno lediti na tlu. U toku dana padavine će oslabiti i biti u prekidima. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od -2 do 0, a najviša od -1 do 3 stepena Celzijusa. I narednih dana pretežno oblačno i hladno. Do četvrtka se povremeno očekuje slab sneg, zatim do kraja sedmice uglavnom suvo sa temperaturom u