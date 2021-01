Veliki broj građana zainteresovan za vakcinaciju prvog dana prijavljivanja

RTS pre 42 minuta

Prema poslednjem preseku, u Srbiji je od posledica kovida 19 preminulo još 28 obolelih, a zabeležena su 2.093 slučaja zaraze koronavirusom od testirane 11.122 osobe. Na respiratoru 194 pacijenta.

19:53 Zaraženi korisnici i radnici u Gerontološkom centru u Šapcu U Gerontološkom centru u Šapcu zaraženo je 82 korisnika i 19 radnika. Nadležni su preduzeli neophodne mere, javlja dopisnik RTS-a. Najteži pacijenti, njih petoro, prebačeni su u bolnicu. Direktor šabačke bolnice dr Slobodan Popović je rekao za RTS da četvoro pacijenata ima srednje tešku kliničku sliku i da jedan ima tešku. Dodaje da je intenziviran nadzor i praćenje pacijenata.