Novi bajdenov šef CIA pričao o Kosovu: Evo šta je Berns govorio o Srbiji

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

AMERIČKI karijerni diplomata Vilijam Berns, za kojeg je danas objavljeno da će ga Džo Bajden imenovati za direktora CIA, boravio je na Balkanu 2012. godine, kada je istakao da SAD podržavaju evropske integracije Srbije, a svojevremeno je isticao i da SAD podržavaju Briselski sporazum.

Berns se u Beogradu 2012. godine sastao sa tadašnjim liderima Srbije, a glavna tema bila je status kandidata Srbije za članstvo u EU. Američki diplomata je tada rekao da se treba posvetiti dijalogu, da je postignut značajan napredak i da je status kandidata za Srbiju nadomak ruke. NEW: Biden announces William Burns is his nominee as CIA director. Burns is a career diplomat and was deputy Secretary of State under Obama. He’s a Russian and Arabic speaker but doesn’t