Dok je više hiljada u bolnici, situacija je i dalje za oprez

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Dok je više hiljada obolelih od korone na bolničkom lečenju, a više stotina pacijenata na respiratorima, situacija je i dalje za veliki oprez, upozorio je danas direktor Infektivne klinike KCS dr Goran Stevanović.

On je rekao da je broj pregleda prethodne i noći pre toga veći nego prazničnih dana, jer građani uglavnom praznicima i vikendom izbegavaju odlazak kod lekara, pa otuda i pad u broju pregleda na prijemno-trijažnim mestima za praznike, od 31. decembra do 8. januara. "Tada su dolazili samo izuzetno bolesni, koji nisu mogli da ostanu kod kuće, ali prethodna dva do tri dana, taj broj raste", rekao je Stevanović novinarima posle sastanka direktora kovid bolnica sa