Trkulja: Praktično je nemoguće registrovati vakcinu koja nije bezbedna

N1 Info pre 1 sat | Autor:FoNet, Glas Amerike

Bojan Trkulja, direktor farmaceutskog udruženja Inovia, preko koga u Srbiji radi i američki Fajzer, izjavio je za Glas Amerike da treba očekivati da ova kompanija nedeljno isporučuje Srbiji 15 do 20 hiljada doza vakcine, na šta treba dodati i pola miliona najavljenih doza ruske vakcine, kao i milion doza kineske Sinefarm vakcine. „Ako ti tako bilo i ako bi to bile brojke, to ne bi bilo loše, s obzirom na broj ljudi koji imamo u našoj zemlji i na neki obuhvat