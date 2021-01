Mihajlović: Zvao me je FSS, odbio sam da budem i selektor

Nova pre 4 sati | Autor:Miodrag Dimitrijević

Siniša Mihajlović se oglasio povodom navoda da bi mogao da preuzme selektorsku funkciju u reprezentaciji Srbije i otkrio sve detalje razgovora.

On je objasnio da je do kontakta došlo nedavno i to nakon smene Ljubiše Tumbakovića sa pozicije selektora “orlova”. “Tačno je da su me čelnici FSS kontaktirali u decembru, da sam bio prvi trener s kojim su razgovarali o preuzimanju selektorske funkcije”, rekao je Mihajlović za “Sportski žurnal”. Otkrio je zbog čega je odbio reprezentaciju i tvrdi da nije postavljao nikakve uslove: “Bilo bi mi drago da se vratim, voleo bih da ponovo sarađujem sa sjajnim igračima