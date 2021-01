Dok traje rasprava o njegovom opozivu, oglasio se Tramp: Evo šta je poručio

Blic pre 3 sata

Američki predsednik Donald Tramp je objavio saopštenje napisano u formi tvita dok traje rasprava o njegovom opozivu. - Zahtevam da ne bude nikakvog nasilja, nikakvog kršenja zakona i nikakvog vandalizma.

To nije ono za šta se zalažemo Amerika i ja. On je i na kanalu Foks njuz rekao da ne stoji iza napada na Kongres prošle nedelje i pritom je pozvao Amerikance da smire strasti, u vreme dok se u Predstavničkom domu govori o njegovom opozivu. - U svetlu izveštaja o novim demonstracijama, molim vas da ne bude nikakvog nasilja, nikakvog kršenja zakona, ni vandalizma bilo koje vrste. To je nešto za šta se nikada nisam zalagao, a ni Amerika. Pozivam sve Amerikance da