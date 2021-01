Tramp opozvan! Završeno glasanje: Ulazi i istoriju kao prvi predsednik SAD koji je dva puta impičovan

Blic pre 1 sat | S. M. L.

U Predstavničkom domu američkog Kongresa zakonodavci su danas dali dovoljan broj glasova za opoziv predsednika SAD Donalda Trampa.

On je opozvan zbog podsticanja pobune u vezi sa nasilnim neredima na Kapitolu prošle nedelje, ali će ostati na funkciji do kraja mandata, jer se čeka presuda Senata, piše Gardijan. Rezoluciju o opozivu su podržala 232 člana Predstavničkog doma, protiv je bilo 197, piše Gardijan. Najmanje 10 članova Republikanske stranke podržalo je opoziv Trampa, što je najviše kada su u pitanju članovi predsednikove stranke koji su podržali impičment. To su: Liz Čejni (Vajoming),