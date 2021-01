Ekskluzivno! Otac cecinog dečka za Kurir: Sina nisam skoro video tako srećnog i zadovoljnog! To je obostrana priča!

Kurir pre 1 sat

Za novu ljubavnu vezu Svetlane Cece Ražnatović (47), juče nije saznala samo javnost, već i Miloš Srejović, otac njenog devet godina mlađeg dečka Bogdana Srejovića.

Nekadašnji jugoslovenski atletičar, specijalista za troskok u eskluzivnom razgovoru za Kurir otkrio je da mu sin o novoj ljubavi ništa nije pričao, a istakao je i da podržava svaki njegov izbor. - Nezahvalno je to komentarisati. Oni su punoletni, zreli ljudi, koji znaju da brinu o sebi. Koliko sam mogao da primetim, srećni su i zadovoljni. To je obostrana priča i ne bih se dalje mešao u to. Moram reći da Bogdana nisam skoro čuo i video tako srećnog i zadovoljnog,