Policija u Makedoniji rasturila Vevčanski karneval zbog mera

Nova pre 2 sata | Autor:Branka Vujnović

Najmanje stotinu policajaca upalo je na karneval u mestu Vevčane, kako bi sprečili okupljanje većeg broja građana.

Uhapšeno je nekoliko osoba a učesnici karnevala su vređali policajce. Kada je stotinak policajaca koji su došli u nekoliko „marica“, upalo u defile maskenbala kada se masa učesnika “zgusnula”, po snimcima na društvenim mrežama, došlo je do koškanja i guranja, uz uvrede i psovke na račun policajaca. Bad omen for Nordonia. Zaev's police moved in to disperse the age old Vevcani carnival today. Communist Yugoslav police famously stormed the village in '87 to grab their