Spremite se i dobro naložite: RHMZ upozorava! Od sutra brojimo 4 ledena dana sve do Bogojavljenja! Jutarnja i do minus 13

Kurir pre 4 sati

Prema subjektivnom osećaju temeprature, Novi Sad jutros je hladniji od Sjenice

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će za vikend i početkom sledeće sedmice, odnosno od 16. do 19. januara u Srbiji biti veoma hladno vreme sa umerenim i jakim jutarnjim mrazevima. Dnevna temperatura biće ispod 0 stepeni, onosno biće ledeni dani, objavljeno je rano jutros na sajtu RHMZ. Porast temperature očekuje se od utorka, 19. januara. Na Zlatiboru će tako jutarnja temperatura biti i do minus 13, a po gradovima od minus 11 do minus