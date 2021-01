Hapšenje zbog ubistva Milana u filadelfiji: Oglasila se policija! Majka ubijenog potresena vestima

Kurir pre 1 sat

Osumnjičeni za ubistvo mladića srpskog porekla Milana Lončara u gradiću Brueri kod Filadelfije uhapšeni su u subotu uveče po lokalnom vremenu, saopštila je tamošnja policija. #BREAKING: two arrests made after 25 year Milan Loncar was gunned down while walking his dog in Brewerytown Wednesday night.

Police are not releasing further info right now @6abc pic.twitter.com/Oy5SCAl7qn — Jaclyn Lee (@JaclynLeeTV) January 17, 2021 Kako se navodi, uhapšena su dva pljačkaša, a njihova imena još nisu objavljena. #BREAKING: Philly police say arrests have been made in connection to the murder of Milan Loncar, a 25-year-old Temple grad who was killed walking his dog in Brewerytown on Wednesday night. https://t.co/GpUgLEAX0K — CBS Philly (@CBSPhilly) January 17, 2021 -