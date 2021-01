Danska otkrila 256 slučajeva novog soja koronavirusa

Nova pre 3 sata | Autor:Branka Vujnović

U Danskoj je potvrđen prvi slučaj zaražavanja novim sojem koronavurusa iz Južne Afrike, a sve je više obolelih i od britanskog soja B117, koji se prenosi mnogo lakše i brže od onoga koji je do sada bio dominantan.

Do sada je potvrđeno 256 obolelih od B117, zbog čega su zdravstvene vlasti Danske produžile karantin za još tri sedmice, jer se očekuje da do sredine februara taj soj virusa postane dominantan. Preliminarni podaci ukazuju na to da je 11 zaraženih novom varijantom koronavirusa pre zaraze bilo na putovanjima – petoro ih je bilo u Velikoj Britaniji, ali Državni institut za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti (SSI) ističe da nije u potpunosti jasno da li su se