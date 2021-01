U Severnoj Makedoniji se od korone oporavilo više od 2.000 ljudi za 24 časa

Blic pre 3 sata

Sjeverna Makedonija danas je prijavila 190 novih slučajeva infekcije virusom korona i 2.009 pacijenata koji su se oporavili, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Potvrđeno je i šest smrtnih slučajeva, pa je broj ukupno preminulih do sada porastao na 2.702. Trenutno je aktivno 12.635 slučajeva zaraze. Do sada je u Sjevernoj Makedoniji obavljeno 431.712 testiranja, 1.530 u posljednja 24 časa. Virusom korona do sada je zaraženo 88.938 ljudi.