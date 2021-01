Mesiju dva meča suspenzije za crveni karton

N1 Info pre 21 minuta | Autor:Bojan Marinković

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Španije izrekla je Lionelu Mesiju kaznu od dva meča suspenzije za crveni karton koji je dobio u finalu Superkupa Španije.

Lionel Mesi isključen je u finalu Superkupa Španije u kome je Barselona poražena od Atletik Bilbaoa. Mesijev faul u finišu meča, nakon gledanja snimka, ocenjen je kao nesportski potez i Argentinac je dobio prvi crveni karton u dresu Barselone, a ukupno treći ikada. Breaking: Messi has been handed a two-match ban for his red card in the Spanish Super Cup final on Sunday. pic.twitter.com/Uay96EEuC2 — ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2021 Za to je usledila kazna u vidu