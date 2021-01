Danas oblačno sa sunčanim intervalima

Nova pre 56 minuta | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će ujutru biti mraz i magla, tokom dana umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena, a samo će na severu zemlje pre podne provejavati slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura u većini mesta od minus osam do minus tri, na jugu i istoku oko minus 12 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od nule do pet stepeni. Vetar slab i umeren, jugozapadni i južni. U Beogradu će ujutru biti mraza uz moguće provejavanje slabog snega, a tokom većeg dela dana biće umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura u Beogradu od minus šest do minus tri, najviša dnevna oko tri stepena Celzijusa, a vetar slab i umeren,