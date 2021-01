Ujutru mraz, tokom dana oblaci i sunce, od srede toplije

RTV pre 1 sat | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji će ujutru biti umeren, ponegde i jak mraz i magla, a tokom dana u većini mesta umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena.

Samo na severu zemlje ujutro i pre podne, uz više oblačnosti, provejavaće slab sneg. Vetar slab i umeren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura u većini mesta od -8 do -3 C, na jugu i istoku oko -12 C, a najviša dnevna od 0 do 5 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu ujutru slab, na širem području grada i umeren mraz. Tokom većeg dela dana umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena, samo ujutro i pre podne uz vise oblačnosti moguće