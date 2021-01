Advokat mike aleksića za novosti: Evo šta je profesor glume rekao na saslušanju

Večernje novosti pre 2 sata | S.J.M.

MIROSLAVU Miki Aleksiću sudija za prethodni postupak Višeg suda odredila je pritvor do 30 dana i to iz razloga da ne bi ometao postupak uticajem na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti. Na ovu odluku on se može žaliti u roku od tri dana.

Kako smo saznali Aleksić nije komentarisao određivanje pritvora, jedino se navodno čudi šta ga je snašlo. Prema našim informacijama u tužilaštvu je negirao da je počinio radnje koje mu se stavljaju na teret. On je inače osumnjičen za osam silovanja i sedam nedozvoljenih polnih koje je počinio nad šest devojaka. - Na saslušanju je rekao svega nekoliko rečenica. Nije detaljisao. Ukratko je kazao da negira delo i naveo da ne zna zašto su ga te devojke optužile i to