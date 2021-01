Iskazana spremnost i to je to: U svetu vakcinisano više do 41 milion ljudi, u BiH nijedna

Blic pre 6 sati | Z. K.

Proces vakcinacije u svetu traje već otprilike mesec dana i od pet vakcina koje su odobrene vakcinisano je više od 41 milion ljudi.

Neke zemlje taj proces provode brže, neke sporije, a neke nikako, među kojima je i Bosna i Hercegovina. U zemljama regije prednjači Hrvatska i Slovenija sa oko 50.000 vakcinisanih građana, a koriste se Fajzerova i Modernina vakcina. Srbija je do sada vakcinisala oko 20.000 ljudi te je od danas otpočela masovnu vakcinaciju. Bosna i Hercegovina je u međuvremenu iskazala spremnost za vakcinaciju i to je to. Proces vakcinacije nije počeo jer se vlast oslonila na