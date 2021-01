Bivši pripadnik „OVK“ i kandidat za poslanika dobio poziv Specijalnog suda

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Još jedan poziv za ispitivanje iz Specijalnog tužilaštva u Hagu stigao je na adresu bivšeg borca OVK, a u pitanju je sadašnji kandidat PDK za poslanika, Nezir Čočaj, objavio je portal Kossev pozivajući se na pisanje prištinske Kohe koja navodi to potvrdilo i Udruženje veterana OVK.

Nije precizirano kada će se Čočaj pojaviti u Hagu, već samo da će to biti u narednim danima, a nije saopšteno ni u kom svojstvu je Čočaj pozvan. Specijalno tužilaštvo za ratne zločine na Kosovu, od novembra 2018. pa do danas, ispitalo je više stotina osoba, a prema navodima kosovskih medija, više stotina bivših pripadnika OVK je ispitano ili je pozvano na ispitivanje do kraja prošle godine, prenosi Kossev. Međutim, u poslednjem periodu nije bilo potvrda bivših