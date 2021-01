U Srbiji sutra oblačno i toplije, na zapadu zemlje i do 18 stepeni

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno i malo toplije, a sneg će se topiti u nižim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren, na jugu Banata i na planinama povremeno i jak, južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do šest stepeni, a najviša temperatura od devet na jugu i jugoistoku do 18 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu će biti umereno oblačno i još malo toplije. Najniža temperatura biće od četiri do šest, a najviša oko 15 stepeni Celzijusa. Do kraja nedelje biće toplo uz intenzivno topljenje snega u nižim predelima. Duvaće umeren i jak,