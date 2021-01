Sašo filipovski u dosad neviđenom izdanju! Trener košarkaša Partizana na ivici nervnog sloma! (video)

Hot sport pre 1 sat | Vladimir Andonov Dimitrije

Košarkaši Partizana doživeli su poraz u Parizu u meču Evrokupa protiv ekipe Metropolitan (79:62), a neuspeh je teško pao treneru Saši Filipovskom.

Slovenački trener nikada do sada nije bio ovako drastično iznerviran. Do sada je uvek bio miran, trudio se da na lep način dopre do igrača, ali više nije mogao da izdrži, pa prilikom jednog tajm-auta nije štedeo svoje igrače. Na meču protiv Francuza je bio toliko besan zbog igre i ponašanja svojih pulena da je u jednom trenutku umalo polomio trenersku tablu, a mogle su se čuti i psovke.