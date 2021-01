Lideri EU, Britanije i Kanade čestitali Bajdenu

Nova pre 24 minuta | Autor:Nova Autor:Nova

Lideri Evropske unije, NATO-a, Velike Britanije i Kanade pozdravili su stupanje na dužnost novog predsednika Sjedninjenih Američkih Država Džoa Bajdena nakon što je 20. januara položio zakletvu na ceremoniji u Vašingtonu.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na Tviteru je napisala da je Evropa spremna da se poveže sa starim partnerima. “Sjedinjene Države su se vratile. I Evropa je spremna. Da se poveže sa starim i pouzdanim partnerom, da udahnu novi život našem dragom savezu”, napisala je Fon der Lajen. Ona je dodala da je spremna da predstavi predsedniku SAD Bajdenu predlog Brisela za novu “transatlantsku agendu”. Today is a very special day. I am ready to present to