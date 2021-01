Sava Janjić: Bajden je bio impresioniran Visokim Dečanima

Nova pre 53 minuta | Autor:Agencije Autor:Agencije

Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janijć podelio je na Tviteru sećanje na posetu Džoa Bajdena manastiru u vreme kad je bio potpredsednik SAD.

Janjić je na svom Tviter profilu napisao da je siguran da će nova administracija SAD imati razumevanja za nasleđe Srpske pravoslavne crkve na KiM. Janjic je objavio i fotografije susreta sa Bajdenom i napomenuo da je novoizabrani predsednik posetio manastir dva puta, jednom kao senator, a kasnije i kao potpredsednik SAD. “Bajden je bio duboko impresioniran našim manastirom”, napisao je Janjić. I am honored to have welcomed at Dečani Monastery the new US President