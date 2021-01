Nastavlja se vakcinacija, prvu dozu juče primilo skoro 20.000 građana

RTS pre 22 minuta

Od početka epidemije u Srbiji od posledica zaraze koronavirusom preminulo je 3.810 osoba. Na bolničkom lečenju su 4.924 osobe, a na respiratoru 175 pacijenata.

08:26 Radmilović: Dobar zamah u vakcinaciji Prof.dr Radmilo Janković, zamenik generalnog direktora KC Niš rekao je da se vakcinacija u tom gradu sprovodi na sedam punktova. Trenutno, kaže, ima dovoljno vakcina, a tokom noći stiglo je još 5.700 doza. Ovo je dobar zamah u vakcinaciji i pruža nadu da ćemo stati na put virusu, kaže doktor Radmilović. Prema njegovim rečima, postoji realna šansa da se u maju i junu vratimo normalnom životu.