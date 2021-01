Bajden stigao u Belu kuću: Ovo će mu biti prvi potezi na novoj funkciji (foto/video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

NOVI predsednik SAD Džo Bajden stigao je danas u Belu kuću, javio je "Gardijan".

Očekuje se da će novi predsednik kasnije večeras potpisati niz izvršnih naredbi kao neke od svojih prvih stvari nakon polaganja zakletve ranije danas. WATCH: President Biden walks into the White House for the first time as the 46th president of the United States. pic.twitter.com/BEibCRQO0p — NBC News (@NBCNews) January 20, 2021 Portparol Donalda Trampa potvrdio je ranije danas da je Bajdenu ostavio poruku u Ovalnom kabinetu, kao što to odlazeći predsednici