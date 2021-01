Preminulo 19 pacijenata, zaraženo još 1.709 ljudi

RTS pre 1 sat

Prema poslednjem preseku, u Srbiji je od posledica kovida preminulo još 19 osoba, a zabeleženo je novih 1.709 slučajeva zaraze. Testirano je 10.638 osoba. Na respiratoru je 161 pacijent.

16:30 Vučić: Borimo se za svaku vakcinu, nadam se dobrim vestima sledeće nedelje Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas rekordan dan po pitanju vakcinacije, i da će biti vakcinisano 40.000 ljudi. "Već je danas oko 36.000 ljudi vakcinisano. Verujem da će biti još bolje. To je sve više spasenih života", rekao je Vučić novinarima u Kragujevcu. Istakao je da je kriza svuda u svetu, da je veoma teško doći do vakcina, ali da će Srbija i on lično nasataviti da