Mediteranski vazduh donosi toplo vreme i za vikend, ponegde i kiša

RTS pre 43 minuta

U Srbiji se očekuje jutarnja temperatura od -1 do 11 stepeni, najviša od 12 do 19. Oblaci će samo ponegde usloviti kišu.

I za vikend toplo u Srbiji. Zemlja će biti na rubu uticaja ciklona sa severa Evrope, koji je Britaniji doneo poplave, a Skandinaviji orkanski vetar. Ovi oblaci samo ponegde će usloviti kišu, a biće i sunčanih perioda. Nastavlja da struji i topao vazduh sa Mediterana. Očekuje se jutarnja temperatura od -1 do 11 stepeni, najviša od 12 do 19, u Timočkoj Krajini svežije. U Beogradu će duvati košava, a slaba kiša moguća posle podne. Temepratura do 15 stepeni.