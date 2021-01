Nakon koliko vremena od vakcinacije stičemo imunitet? Ruski naučnik dao objašnjenje na ključno pitanje

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

IMUNI odgovor na novi korona virus ne razvija se pre 32-45 dana nakon vakcinacije, ili maksimalno 52 dana posle, izjavio je danas Aleksandar Gorelov, zamenik direktora za nauku Centralnog istraživačkog instituta za epidemiologiju.

- Znamo da se antitela ne proizvode pre nego što prođe 32 do 45 dana, dok se maksimalna količina razvija nakon četiri perioda inkubacije ili 56 dana kasnije, kada svi možemo slobodno da dišemo. Međutim, to ne znači da možemo prestati da nosimo maske - rekao je Gorelov, prenosi Tas s. Gorelov je istakao da ljudi ne bi trebalo da brinu ako iz nekog razloga propuste datum druge doze. - Zapravo to nije toliko kritično, jer svet ima informacije da određene zemlje