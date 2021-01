Dok su na zapadu ćutali o stradanju našeg naroda: Tramp je Leriju Kingu izgovorio reči koje mu Srbi nikada neće zaboraviti (video)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

POZNATI voditelj Leri King, koji je umro u 87. godini života, za života je intervjuisao brojne poznate ličnosti, a veliku pažnju srpske javnosti je, posle mnogo godina, privukao njegov intervju sa tada samo biznismenom, a danas bivšim predsednikom SAD Donaldom Trampom, koji mu je tada rekao da su Amerikanci izazvali rasulo na Kosovu i Metohiji.

Tramp je kritikovao NATO bombardovanje i rekao da je to samo donelo “rasulo, haos i teror na Kosovu i Metohiji”. - Ne znam da li oni to smatraju uspehom, jer ga ja ne smatram uspehom. Oni su žestoko izbombardovali zemlju i celu tu oblast, svi beže u svim mogućim pravcima i niko ne zna šta se dešava. A smrtnih slučajeva je na hiljade - rekao je Tramp. Kad ga je King upitao da li bi na Kosovu uradio isto što i Klinton, on je odgovorio da bi “uradio malo drugačije”. -