Beograđanin osumnjičen za krađu parfema u tržnom centru Zrenjaninu

Dnevnik pre 15 minuta | Dnevnik.rs

ZRENjANIN: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po odobrenju osnovnog javnog tužioca, uhapsili su A. G. (21) iz Beograda, zbog sumnje da je počinio tri krađe.

Sumnja se da je on u januaru, tri puta iz iste drogerije, u jednom tržnom centru, ukrao parfeme i razne kozmetičke proizvode, čija se vrednost procenjuje na oko 177.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Zrenjaninu. Ž. B.