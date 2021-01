Američki neonacista još: U Srbiji!? "Obezbedio je firmu i boravak u zemlji, a sumnja se da finansira ekipu desničara i huligana sa kojima divlja po Beogradu"

Blic pre 16 minuta | Danijela Luković

Ozloglašeni i nasilni neonacista, osnivač zloglasnog ekstremnog desničarskog pokreta “Rise Above Movement” (RAM), Robert Rundo, i dalje vršlja po Srbiji! I ne samo to, izgleda da se odomaćio, pa postoji osnovana sumnja da je od crtanja profašističkih grafita po Beogradu i privrednika početnika, napredovao do važne karike koja finansira i organizuje neonacističke organizacije u Srbiji. Čak se dovodi i vezu sa nedavnim gašenjem Večne vatre na Groblju oslobodilaca