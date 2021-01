Kurir saznaje! Srbija i dalje u svetskom vrhu: Prešli smo 400.000 vakcinacija!

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Srbija je prešla 400.000 vakcinisanih građana, saznaje Kurir.

Prema najnovijim podacima, prešli smo brojku od 400.000 vakcinisanih građana. Naime, u Srbiji je, prema najnovijim podacima kancelarije za IT, protiv korona virusa do sada vakcinisano 401.556 građana. Samo danas do 15.42 sati, vakcinisano je 28.626 osoba. U Srbiji se sprovodi masovna vakcinacija, a u ovom trenutku dostupne su vakcine ruskog, američko-nemačkog i kineskg proizvođača vakcina Sputnjik Ve, Fajzer i Sinofarm. Prijava za vakcinaciju obavlja se preko