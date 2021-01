Dug zbog pomoći građanima neće preći 60 odsto BDP-a

Politika pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da pomoć koju će Vlada pružiti građanima i privredi neće izazvati probleme sa dugom države, odnosno da taj dug neće prelaziti 60 odsto bruto društvenog proizvoda, prenosi Beta. „Prvo su rekli zašto nismo pomogli, a kada smo pomogli, onda kažu da ćemo se zadužiti.

Možda bi bilo najbolje da ništa ne pomažemo? Držaćemo dug na 60 odsto”, rekao je Vučić. On je rekao da to nije tako visoko ako se ima u vidu da je visina francuskog duga 115 odsto a grčkog 220 odsto. „Mi dajemo narodu koliko možemo. A valjda smo tu da se borimo za to da narodu bude bolje. Hoćete da narodu ne damo ništa?”, upitao je Vučić. Govoreći o kritikama na račun spomenika Stefanu Nemanji, Vučić je ocenio da te kritike stižu od onih koji ne žele da Beograd,