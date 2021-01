Otvoren šalter za prijavu za vakcinaciju: Građani Kikinde mogu da se prijave i u Uslužnom centru

Večernje novosti pre 47 minuta | Rada Šegrt

GRAĐANI Kikinde koji žele da prime vakcinu protiv kovida 19 osim preko portal eUprave mogu da se prijave na još jedan način, neposredno u Uslužnom centru Gradske uprave, na šalteru broj četiri.

Radi boljeg informisanja građana osim info telefonske linije: 0230/410 164, od četvrtka je otvorena još jedna, sa brojem 0230/410 230. Foto: R. Š. Bez prethodne prijave na jedn od ova dva načina mogu na vakcinaciju mogu da odu samo osobe starije od 75 godina. Za građane Kikinde još je važno da znaju da od četvrtka mogu da se vakcinišu samo na jednom punktu, i to u prostorijama Udruženja penzionera, u centru grada, koji sada radio od osam do 15 sati, a ne do 20 kako