Gutereš: Pandemija i klimatske promene prioriteti Ujedinjenih nacija

Blic pre 5 sati

Borba protiv pandemije korona virusa i napori na suzbijanju klimatskih promena prioriteti su Ujedinjenih nacija u 2021. godini, izjavio je danas generalni sekretar Svetske organizacije Antonio Gutereš.

On je u intervjuu za agenciju TASS ocenio da je prošla godina bila verovatno “najteža u našim životima, posebno zbog pandemije korona virusa. “- Moramo da iskoristimo 2021. godinu da preokrenemo situaciju. Moram da očaj zamenimo nadom” - istakao je Gutereš. Prema njegovim rečima, u ovoj godini mora da dođe do napretka kada je reč o vakcinama. - Očigledno je da postoje osnovni prioriteti koji se odnose na krhkost našeg sveta, a koje je pandemija raotkrila. To se