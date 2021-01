Brine me pojava novih sojeva: Predstavnik SZO dr Ivanuša o mutacijama korone i efikasnosti vakcina

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

SVET se bori protiv pandemije korona virusa već više od godinu dana, vakcinacija je počela u nekim, ali ne u svim zemljama, a uporedo sa tim su se pojavili i novi sojevi korone.

- Treba da budemo strpljivi jer da bi se zaustavila pandemija ne treba da se vakcinišu samo građani Srbije, već ceo svet. Dakle, treba da budemo strpljivi. To što bi mene više brinulo je pojava novih virusa, koji epidemiološku situaciju mogu da pogoršaju, to me više brine- rekao je predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji dr Marjan Ivanuša. On smatra da su nove mutacije nisu narušile efikasnost vakcina. - Za sada izgleda da su vakcine još uvek efikasne