Opet nula Srbije: Bledo izdanje "orlova" protiv Paname

FUDBALSKA reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno i protiv Paname - 0:0.

Tako je završena turneja "orlova" na američkom kontinentu. Inače, za našu selekciju su nastupali igrači iz Superlige Srbije i koju je vodio selektor mlade reprezentacije Ilija Stolice. Mladi stručnjak je u odnosu na meč sa Dominikanskom Republikom izvršio pet promena, ali ni to nije pomoglo da se dođe do pobede. Panama je bila ta koja je u uvodnih 10 minuta utakmice mogla vrlo lako da dođe do prednosti. Udarac Janisa je izblokiran, dok je pokušaj Dijasa završio