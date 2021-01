Putnici po dolasku u Kanadu od sada moraju u hotelski karantin o svom trošku

Danas pre 6 sati | Piše: Beta

Premijer Kanade Džastin Trudo objavio je danas uvođenje strožih ograničenja protiv širenja korona virusa, prema kojima će putnici po dolasku u zemlju morati da budu u karantinu u hotelu o svom trošku.

U nameri da spreči infekcije novim sojevima korona virusa koji se brže šire, vlasti su odlučile i da do 30. aprila obustave avionski saobraćaj ka Meksiku i svim destinacijama u karipskoj oblasti. Trudo je rekao da će Kanada, uz do sada obavezan test pre ukrcavanja na let ka toj zemlji, uvesti i obavezno PCR testiranje na aerodromu za ljude koji se vraćaju u Kanadu. „Putnici će potom morati da čekaju rezultate (testiranja) do tri dana u hotelu, o svom trošku, a