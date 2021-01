Maestralna partija Nikole Jokića! Srbin nije mogao sam, San Antonio porazio Denver! (video)

Hot sport pre 2 sata | Vladimir Andonov Dimitrije

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi od San Antonio Sparsa rezultatom 119:109.

Ekipi iz Kolorada nije pomogla ni sjajna partija Nikole Jokića, koji je meč završio sa 35 poena, 10 skokova, pet asistencija i po jednu ukradenu loptu i blokadu. That’s 10 points in less than three minutes. RT this to vote Nikola Jokić for #NBAAllStar! pic.twitter.com/127MlkfUGe — Denver Nuggets (@nuggets) January 30, 2021 Džamal Marej je ubacio 20 poena, uz šest skokova i sedam asistencija, dok je Geri Heris imao 11 poena. U redovima San Antonio Sparsa, Demar